Wat ontbreekt in het verhaal hierboven is een foto hoe het huis er oorspronkelijk uitzag. Had graag een foto gezien hoe dichtbij het bos, hoe dichtbij de bomen het huis stond. Tis echt idioot hoe dichtbij soms bomen staan. Hou minstens 100 meter rondom vrij. Ik weet, het is akelig je huis in die verschroeiende zon. Toch is dat veiliger.

Of koop als je huis weer opgebouwd is, een caterpillar of een andere shovel. Zodat je, als er weereens een bosbrand is, je een brandgang kan maken.