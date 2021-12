En zo gaat het met heel Nederland.

Als het geen business is mag/kan het weg

Cultuurhistorie is een linkse hobby (alsof rechts geen Nederlandse historie kan waarderen)

Too little too late,

Geen lange termijn visie,

We gaan pas iets doen als het bijna of echt te laat is, waarschuwingen verdwijnen na een vergadering in een diepe la.

We gaan niet zelf nadenken maar voeren alleen uit. Geen idee wie eigenlijk de regels en de keuzes maakt, we horen het wel

Wie die komt die dan zorgt

Het zal mijn tijd wel duren

Na ons de zondvloed

Iemand anders moet het maar doen

Dingen in de markt zetten die je niet in de markt moet zetten en niet de Jorritsma-VVD-mantra een keer de mond snoeren.

NAM, woningaanbod, onderwijs, IC, SEH, politie, recherche, AZC, Groningen, Tata, treinen, gasprijzen, windmolens en datacenters, defensie