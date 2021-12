"Look on my works, ye Mighty, and despair!"

De wereld is on notice. Want het EERSTVOLGENDE land dat ook maar verkeerd naar ons KIJKT wordt standrechtelijk van de kaart geblazen door de vier mooiste F-35's ter wereld genaamd De Ruyter, Van Heutz, Fortuyn en Van Gogh. De vier ruiters zijn operationeel en ready to keel. "Defensie treedt hiermee toe tot een select gezelschap van 8 landen. Onder meer Australië, Engeland, Italië, Noorwegen en de Verenigde Staten gingen Nederland voor. De mijlpaal werd bereikt na het doorlopen van verschillende stappen en een reeks oefeningen in binnen- en buitenland." Nou, nog 42 kisten in twee jaar te gaan voordat de hele F-16 vloot vervangen is.

De strijders, vorig jaar