Nou, daar gaat ie dan, de grote nieuwe gluurder van het universum. Het idee voor de James Webb-telescoop ontstond in 1996 en het originele plan bestond uit een budget van 500 miljoen dollar en een lanceerdatum in 2007, maar aangezien de NASA een overheidsorganisatie is werd dat een eindrekening van bijna 10 miljard dollar en een lanceerdatum in de laatste dagen van 2021. Kost wat, maar dan heeft u ook een prachtige glimschaal met een doorsnede van 6,5 meter. De Hubble had slechts een doorsnede van 2,4 meter dus dat zegt wel wat. [nog even opzoeken wat dat zegt, red.] Gaat het fout, dan wordt dit één van de duurste explosies ooit. Gaat het goed, vindt de machine zijn gewenste plek in de ruimte en verloopt zijn twee weken durende ontvouwprocedure naar wens, dan leren we de komende jaren aanzienlijk meer over de verste astronomische objecten en kunnen we uiteindelijk zelfs terugkijken naar de periode net na het ontstaan van het universum. Een broodnodig stukje vooruitgang in een periode dat we volledig tot stilstand lijken gekomen. Lift off staat gepland om 13:20 uur en dan zien we of deze dure operatie goed uitpakt. Fijne vlucht!

UPDATE: En hij is weg. So far, so good...

UPDATE: Los van de raket en onderweg naar zijn plekje.

Twee weken uitvouwen