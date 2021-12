Geen echte lockdown, dat hangt alleen maar af van welke definitie je hanteert. Nee, we zijn nog niet in kampen opgesloten zoals in Australie, of in onze huizen zoals in China. Maar je winkel verplicht sluiten tijdens de kerstinkopen, voor een winkelier klinkt dat toch echt als een lockdown, en als pijn. Wat dat laatste betreft zegt ze ook gewoon dat er nog geen echte pijn is geweest. Nee, als kamerlid met een vast inkomen is het vast niet zo'n last om wat meer via Zoom te doen en wat minder op kantoor zelf. Maar kijk ik om me heen naar de middenstanders, mensen in de evenementenbranche of ondernemers in de horeca, dan is er pijn zat. Mensen die hun ziel en zaligheid in hun zaak gestoken hebben en dat (ondanks de steun) nu naar de kloten zien gaan. Dit wereldvreemde mens mag haar toontje wel een beetje matigen.