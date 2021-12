Laten we hopen dat die Omicron "de weg uit" is. Zou een hoop ellende gaan schelen. Zo te zien lijkt Australie daar op in te zetten in ieder geval. Weet niet hoe hun IC% is in vergelijking met landen in Europa? Zal allicht hoger zijn? Wij zijn wat dat betreft gewoon absurd laag en dat heeft dan als nadeel dat je veel minder het "op zijn beloop" kan laten gaan, want laten we wel wezen: natuurlijke imuniteit opbouwen is natuurlijk altijd veel beter dan via gerommelde stofjes. Voor de risicogroep is het natuurlijk een mooie uitkomst dat ze daardoor veel minder ziek worden. Maar met een enorm laag risico zie ik gewoon niet in wat het probleem is van ziek laten worden.