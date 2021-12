Instant update: Q.E.D.

Wij callen het maar vast. Marco Borsato is toast, de lul, barbertje die moet hangen, de Nederlandse Bill Cosby en Jimmy Saville ineen. Heden is de lange en indrukwekkende carriere van Marco Borsato ten einde gekomen. Dit is hoe het is anno 2021. Volgens misdaadverslaggever John van den Heuvel zijn er serieuze bewijzen die de aangifte van misbruik tegen Borsato kunnen bevestigen. Bovendien hebben twee nieuwe vermeende slachtoffers zich gemeld. De ervaring leert dat het daar niet bij blijft. In dit soort misbruikzaken, met verdachten die een huge mediaprofiel hebben, blijft het nooit bij slechts enkele slachtoffers. Wij zeggen niet dat de beschuldigingen waar zijn, wij zeggen ook niet dat ze onwaar zijn, wij zeggen alleen maar dat er nu geen houden meer aan is voor Marco Borsato. Zelfs als het niet lukt om ook maar één beschuldiging bewezen te krijgen dan nog wil niemand nog iets met Borsato te maken hebben. De gedachte aan seksueel misbruik in combinatie met iets hypergevoeligs als War Child, daar komt niemand ooit nog overheen. Nog erger wordt het als de huidige aangifte die er ligt inderdaad wordt bewezen. Dan geldt automatisch dat álle andere aangiftes of zelfs maar verdenkingen en roddels ook bewezen worden verklaard door de publieke opinie. Je kunt als bekende zanger simpelweg niet één slachtoffer hebben gemaakt en de overige verhalen negeren. Of je hebt (bewezen) helemaal niemand misbruikt of je hebt ze allemaal misbruikt. Volgens de wetten van de algemene moraal welteverstaan, niet volgens de letter van de strafwet. Die strafwet doet sowieso niet terzake. Als er iets is wat #metoo ons heeft geleerd is het wel dat de rechtstaat obsolete is en het de angry twittermobs zijn die bepalen wie wanneer waarom onder de guillotine wordt geschoven. Wat zoveel betekent als: volledig worden uitgegumd uit de geschiedenis, Stalin-modus. De muziek van Marco Borsato zal nooit meer ergens worden gedraaid, niemand zal nog met hem willen samenwerken, al zijn muziekteksten, tweets, video's, opmerkingen zullen worden uitgeplozen en in retrospectief worden geherinterpreteerd naar iets als 'hij gaf toen al aanwijzingen dat hij een toxische misogyne patriarchale blanke hetero is' en op universiteiten en in deugmedia zal zijn muziek officieus worden verboden of gecensureerd. De enige vraag die nog rest: wie wordt de volgende? Kom er maar in Emma-matras, Hallmark en Nivea.