Nabestaanden zitten met vragen. Vragen als: waarom gingen de diensten überhaupt door als er een tornado-waarschuwing was. Waarom werd het werknemers niet toegestaan het gebouw te verlaten. Waarom werden werknemers pas last minute toegestaan zich naar een veilige plek te verplaatsen. Waarom wordt het mobiele telefoonverbod op de werkvloer toch langzaam opnieuw ingevoerd. Waarom is dit al de derde keer in zes maanden dat Amazon werknemers door laat werken tijdens extreem weer of zelfs overstromingen. Dat werk.

Het onderstaande laatste appje van een van de zes slachtoffers leest in eerste instantie alsof Amazon het werknemers niet toestond hun dienst te onderbreken om voor een tornado te vluchten, en zo wordt het her en der ook lekker gekopt. Maar na een interview met de ontvanger lijkt dat toch net iets andes te liggen. “I got text messages from him. He always tells me when he is filling up the Amazon truck when he is getting ready to go back … I was like ‘OK, I love you.’ He’s like, ‘well Amazon won’t let me leave until after the storm blows over.’” Je zou het bijna kunnen lezen als bezorgdheid van Amazon om de veiligheid van hun personeel, maar dat gelooft ook weer niemand.

Gelukkig kunnen getraumatiseerde werknemers zodra de fabriek is herbouwd een kwartier lang per dienst plaats nemen in AmaZen, een doodkist voor de ziel waar ze kunnen kijken naar "short videos featuring easy-to-follow wellbeing activities, including guided meditations, positive affirmations, calming scenes with sounds, and more."

Naschrift: een nabijgelegen kaarsenfabriek bedreigde werknemers trouwens echt met ontslag als ze voor de tornado zouden vluchten. Acht doden daar.

Laatste text van Larry aan vriendin

Even over retail chief Dave "The Sniper" Clark

"Amazon's new retail chief, Dave Clark, has an unusual nickname: the Sniper. Underlings gave Clark, who has worked at Amazon during almost all of his career, that moniker after he told them that early in his tenure he would hide in the shadows at warehouses seeking to catch lazy workers slacking off who he could fire."

Jeff drukt op F