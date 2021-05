Een mens is ook maar een economische eenheid en waarom zou een succesvolle ondernemer niet het beste uit zijn werknemers mogen halen? Geen idee waarom Amazon de bovenstaande tweet en video verwijderde, want wij zien vooral een bedrijf dat geeft om het welzijn van haar personeel. In een eerdere persverklaring lezen we over AmaZen:

"During shifts employees can visit AmaZen stations and watch short videos featuring easy-to-follow wellbeing activities, including guided meditations, positive affirmations, calming scenes with sounds, and more. Employees like Katie Miller from an Amazon fulfillment center in Etna, OH, say the pilot program has been helpful. She shared, “Self-care is important, and AmaZen gives me an opportunity to take time for myself to just pause and regroup which helps me be better at work. When I take that time, I come back to work more focused, and it has a lasting effect on the rest of my day.”"

Katie weer helemaal midden in het leven na een kwartier lang in een doodskist voor de ziel hardop herhalen dat leed eindig is. De beste dagen liggen voor ons.

A library of m e n t a l h e a l t h p r a c t i c e s

Bovenstaande kooi voor werknemers is trouwens echt gepatenteerd door Amazon, maar nooit ontwikkeld.

Was geen handleiding!