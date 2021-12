Een advocaat die zegt dat hij onafhankelijk is, is in dit geval al erg genoeg. Maar een Notaris -die per definitie áltijd onafhankelijk móet zijn- die de boel flest... ja dat is inderdaad niet alleen strafbaar, maar ook een ondermijning van het vertrouwen in de gehele beroepsgroep. (als één geval toevallig aan het licht komt, hoe zit dat dan... etc, etc). Het laat gewoon zien dat de gemiddelde beerput dieper is dan we in onze naiviteit willen geloven.