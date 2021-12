We wisten natuurlijk al lang dat Benny's ballen absolute winnaars zijn, maar nu is het ook officieel. Dankzij jullie is 'Mijn ballen wegen 130 gram!!' met een riante 23 procent van de stemmen verkozen tot slechtste slogan van 2021 en dat is de enige marketingprijs die er toe doet in de wereld. Applaus voor uzelf enzo. Benny's prachtige ronde joekels zijn volkomen terecht ondergedompeld in een bad vol lof en als u goed kijkt ziet u de dikke druppels waardering er nog aanhangen. De man achter de ballen blijft nuchter over zijn prijswinnende reclamekreet. "Deze slogan past bij mij: what you see, is what you get. Ik houd wel van een grapje. Bovendien: je moet natuurlijk ook opvallen met een slogan." Nou Benny, opvallen doe je zeker, want die slogan van je staat in onze hersenen gegraveerd. En die ballen ook. Dikke pech voor Cafetaria Borst (De lekkerste! borst voeding aan huis!) en de Gemeente Almelo (I amlelo), want er kan er maar één de winnaar zijn en dat zijn die heerlijke vleesbolussen van Benny. Gefeliciteerd pik, met je zware, smakelijke sloopkogels.