Wie raad waar dit verhaal over gaat?

Het verhaal gaat over duizenden jaren terug.

Om de tijd en dag te bepalen keek men naar de hemel.

Zo kon men zien aan de stand van de zon hoe laat het was en aan de maanstand wat voor dag het was.

Het viel men op dat er in een jaar 12 sterrengroepen waren. Elke sterrengroep kwam steeds terug in dezelfde periode van het jaar.

Voor vele was dat een uitkomst. Boeren gebruikte de sterrengroepen om te bepalen wanneer en welk soort gewassen gezaait moesten worden. Wanneer er geoogst moest worden, Wat de beste tijd is om het vee te laten dekken voor het regen seizoen kwam dat wanneer de lammer periode kwam er gras op het land was en wanneer men moest hooien voor de droogte kwam, wanneer de periode kwam om de olijven vruchten en noten konden worden geplukt etc etc. Om het wat makkelijker te maken gaven ze elke sterrengroep een naam ram stier tweeling enz enz. S'avonds zaten de mensen in groepen bijelkaar en vertelden sterke verhalen over de sterren en maakten het spannend wanneer de ene sterrengroep langzaam over de horizon trok en de andere tevoorschijn kwam. Over de dood van een sterrengroep en de geboorte van de andere. De strijd tussen twee sterrengroepen en de overwinning. De zon die een aantal dagen wegbleef en opnieuw werd geboren. En zo kreeg elk fenomeen aan de hemel een eigen verhaal met een bepaalde waarden en door de verhalen was het wat makkelijker om de jonge generatie te leren hoe en wanneer in welke tijden van het jaar ze moesten zaaien oogsten etc. Om het nog makkelijker te maken schreef men het op en niet alleen de gebeurtenissen aan de hemel maar hoe men op het land moest boeren maar ook de spannende verhalen. En zo ontstond er een dik kinderboek waar vele oorlogen om gevochten werden en miljarden doden door vielen.

My point, once again is not that those ancient people told literal stories and we are now smart enough to take them symbolically, but that they told them symbolically and we are now dumb enough to take them literaly - John Dominic Crossan.