Niet langer de baas zijn over je eigen lichaam zoals nu in Oostenrijk gebeurt - en waar we in Nederland ook hard naar op weg zijn - vind ik duizend keer erger dan rellen. Er is hier sprake van een overheid die zich vijandig opstelt richting de burger.

Wanneer dringt het eindelijk is massaal tot mensen door hoe schandalig het wel niet is dat de staat bepaalt voor jou wat er in jouw lijf gaat? Als dit je niet kwaad maakt, weet ik niet meer wat wel. Niks aan misdragingen in het recente verleden van de overheid komt hier ook maar bij in de buurt. Dit zijn misdaden tegen tegen de mens in West-Europa!