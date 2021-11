Ja Mark Rutte, mannetje, pak aan! Hier, een tribunaal voor je! had je maar geen 'IDIOTEN!' moeten zeggen. Want 'idioten' is kwetsend validisme voor 'mensen met een verstandelijke beperking'. Aha. Mongolen dus. Oh, sorry, 'mensen die door een engeltje zijn aangeraakt'. Zeiden wij zojuist 'mannetje' in de eerste zin? Dat moet natuurlijk 'mensje' zijn. Of: 'Lichaam, al dan niet met baarmoeder'. We willen natuurlijk geen genders asumen. Want dat is genderfoob. En uitsluitmechanistisch discriminerend racisme. Relschoppers 'relschopper' noemen is opzich al validisme. Validistisch validisme. Meta-validisme. Het zijn helemaal geen relschoppers, het zijn 'vreedzame demonstranten'. Groeibriljantjes die dankzij racisme en uitbuiting in de marge van de maatschappij zijn gedrukt door het kapitalistische toxic patriarchaat en daardoor veel te weinig neuken, net als Abdelkader Benali, wat dan weer zorgt voor 'ongemak', 'raddraaierij' danwel 'amok'. Alle gekheid verstandelijke aandoenlijkheid op een stokje, dé vraag die rest is uiteraard: is dit topic nu helemaal triggervrij? Daarom aan reaguurders de opdracht om het nog even te senistivity readen. Veel dank. Ook namens Oom Tom en zijn POC-hut. Applaus . Jazz hands! En de tyfus. En de corona. En de in je kracht staan met een beperking die eigenlijk een soort cadeautje is waardoor je meer in het nu komt te leven. Debielen .