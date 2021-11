: Helaas is zo'n narratief werkelijkheid geworden voor veel Amerikanen. Terwijl keurig in de cijfers staat dat cops juist meer whites dan blacks doden.

Andere cijfers; circa 13% van de Amerikanen is black.

En zo'n beetje ieder jaar wordt 52 of 53% van de homicides in the USA gepleegd door blacks.

Do the maths; van die 13% blacks in de USA is 48% man.

Trek daar de oudjes en kinderen vanaf en je hebt een groep van circa 4% van de Amerikanen die verantwoordelijk is voor 52 a 53% van 's lands homicides.

En rond de 70% van de black kids groeit op in single parent families - de grootste oorzaak van die, en veel andere, ellende; geen rolmodel.

Obama deed er geen kudt aan, by the way. Te heet onderwerp.

Die treurige cijfers kun je, als permanent door de Dems geregistreerd slachtoffer, alleen overschreeuwen zodra er weer een black zonder of bijna zonder wapen door een cop wordt doodgeschoten.



En dan vooral hard blijven roepen dat je altijd slachtoffer bent.

En verzwijgen dat je toch echt zelf de enige en eerste bent die iets kan doen aan die buitendedeurneukerij anders verander je nooit de mogelijkheden van je black kids die alleen maar leren dat buitendedeurneuken cool is & onderweg een liquor store overvallen ook.

Maar door achter de racismepooiers als Jesse Jackson en Al Sharpe aan te lopen blijft men dom en vooral; slachtoffer.

De vorige president had een andere retoriek (en maatregelen zoals de First Step Act) die veel zwarten aansprak...

Maar ja, die man had oranje haar dus werd zijn approval rate onder blacks genegeerd & geframed.