We naderen als samenleving langzaam het toppunt van gekwetstheid met de komst van de Themis: een apparaat dat in een ruimte constant meeluistert met gesprekken en zodra er iets potentieel kwetsend wordt gezegd een alarm laat horen of een corrigerende uitleg geeft. Precies wat deze wereld nodig heeft: een geautomatiseerde versie van een tuinbroek met kort gekleurd haar die u constant afluistert en volledig in Defcon 5 vliegt zodra het moederbord iets hoort wat niet door de deugbeugel past. Bijvoorbeeld als iemand zegt dat er maar twee genders zijn, de woorden 'zwart' en 'piet' in één zin gebruikt, de term 'lichamen met vagina' in de mond neemt of wat dan ook is ingesteld door de correctheidskoning die een dergelijk Newspeak-apparaat in huis haalt. En dan mogen we hopen dat bedrijven en universiteiten dit niet ontdekken als ultiem middel om te voorkomen dat iemand zich ooit nog fractioneel gekwetst hoeft te voelen. Want zomaar open discussie met verschillende meningen houden is duidelijk niet meer van deze tijd en gewoon tegen iemand zeggen dat u het ergens niet mee eens bent is waarschijnlijk te confronterend voor de gevoelige zenuwtjes van deze slachtoffermaatschappij. Zodra dit concept daadwerkelijk in de winkelschappen verschijnt kunnen we deze rubbertegelsamenleving officieel verloren verklaren.