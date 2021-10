Het zet je wel aan het denken.

Who's next?

De belastingdienst kan zonder verantwoording af te leggen, zonder bewijs te leveren, zonder de feitelijkheden te kennen, gewoon tegen een willekeurig uit de kaartenbak gegrepen belastingbetaler zeggen: U fraudeert en wij leggen U een astronomische boete op.

En dat is het dan. Kun je het mee doen. Protesteren of procederen heeft alleen zin als je het kunt betalen. En dat is kip en ei als net je hele banksaldo is geconfisqueerd, je huis per opbod is verkocht, je vrouw je heeft verlaten en je je baan kwijt bent omdat je auto van de weg is gehaald door de politie en per opbod is verkocht wegens 'openstaande schulden'. Wat een ongekend machtsmisbruik en wat een ongekende kwaadaardigheid van een overheidsinstantie jegens burgers . En die club moet je dan vertrouwen met al je financiële gegevens? Dat dat allemaal klopt wat zij zeggen.

De bedoeling van het onder de pet houden van de affaire was 'geen precedent scheppen'. Ik stel me zo voor dat ze dachten dat als dit uitkwam iedereen aan de integriteit en waarheid van de belastingdienst zou gaan twijfelen. Dat laatste is geen rare gedachte natuurlijk. De gekozen oplossing (kop in t zand en alles ontkennen) is alleen wel érg kinderachtig en amateuristisch bedacht en uitgevoerd. Niemand heeft gedacht dat deze 'oplossing' wel eens veel erger zou kunnen uitpakken dan de kwaal an sich? Geen enkele van al die slimme koppen, topbestuurders en topambtenaren, hoogopgeleide weet-ik-veel-wats, is verder gekomen dan: nana nanana we zeggen gewoon lekker niks hihi, ons geheimpje, niemand heeft ons door ssssssssttttttt.

En daarmee is een kansloos precedent geschapen. De belastingdienst snapt er zelf geen zak van, is incompetent, doet maar een dotje, is kwaadaardig en 100% onbetrouwbaar. Goed gedaan hoor!