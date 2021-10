Hoi welkom in een SEO-gunstig rage bait topic dat we dus wel echt menen

Nee maar even serieus. Best bekeken Netflix-serie ooit en niets dan petjes af voor 10 jaar aan volharding van de maker hoor. Maar zo'n hype schepte echt verwachtingen en ondergetekende [gerenomeerd tv-recensent] kwam dus niet eens voorbij de helft van de tweede aflevering omdat het gewoon niet te doen was.

De hoofdpersoon is zo aanstellerig over-geacteerd, over de hele linie pathetisch en dat was al confronterend genoeg. Met tegenzin gaven we aflevering twee een kans, maar toen kwam die over-geacteerde toilet-scene met die hysterica van middelbare leeftijd, vertwijfeld tussen slapstick en doodsernst, en toen was het mooi geweest.

Het hele battle royale concept is nergens echt origineel, de waarde van genomen levens nergens invoelbaar, de esthetiek na een halve aflevering al niet prikkelend meer en het sociale commentaar geen moment vernieuwend.

Maar we voelen heus wel een beetje hoe zo'n hype tot stand kwam na het trailertje hoor. Zo ging het met Hugo de Jonge namelijk ook op het schoolplein toen hij nog basisschooldirecteur was. De schoolpleinmoeders zien één keertje zo'n excentriek paar schoenen onder een matig gesneden pak dat voor Nederlandse begrippen onder maatwerk valt. En na zo'n kort moment van vluchtige bevanging is het onder schoolpleinmoeders dan ineens een gefluisterde consensus dat Hugo een heel aantrekkelijke man is.

De notie van de aantrekkelijke schooldirecteur wordt vervolgens het pleziertje van de verscheidene kliekjes, waarbij dat pleziertje belangrijker wordt dan de werkelijke kwaliteit van Hugo/Squid Game zelf. En daarop wijzen geldt als spelbederf.

Enfin, inmiddels is het hele Squid-fenomeen natuurlijk al gretig genormieficeerd en zijn alle memes op z'n best matig behalve de meta-memes die op de normieficering wijzen. Bloedmooie onderstaande acteurs @HoYeon Jung en @Heo Sung Tae waren de enigen die de eerste anderhalve aflevering de moeite waard maakte. De rest geloven we wel.

