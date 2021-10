Aardbevingen, toeslagenaffaire, klimaat, armoede door energieprijzen, anti-homogeweld, politieke impasse allemaal leuk en aardig. NU IS HET TIJD VOOR DE ÉCHTE PROBLEMATIEK. De problematiek van het volk. De nieuwe scootmobiels van scootmobielers in de regio Venlo gaan nog maar 12 km/h. De oude scootmobiels gingen 15 tot 18 km/h. Een beetje alsof je eerst 130 mag op een snelweg, en daarna nog maar 100, maar dan nog véél erger. "Het is tegen het zere been van Marjos Papen, voorzitter van scootmobielenclub Mijn Scoottie. De club organiseert wekelijks activiteiten voor mensen met een scootmobiel. Het gaan om langere tochten maar ook om ongedwongen bijeenkomsten in het schuurtjes annex clubhuis achter haar woning. Tijdens tochtjes van de club ontdekten ze per toeval dat de nieuwere leden niet mee over konden met de anderen vanwege de beperkte snelheid." En nu is mevrouw Papen 'heel verdrietig'. U lacht misschien, maar aan de andere kant van het scherm zitten we plankgas te janken. Een scootmobiel die 12 km/h kan is geen scootmobiel, dat is een MIETENMOBIEL. Wij willen scootmobiels die minimaal 15 km/h kunnen rijden en anders steken ze daar bij de gemeente Venlo die scootmobiels maar lekker in hun dikke reet. Wat denken ze wel niet, met die twaalf kneuzenkilometertjes per uur.