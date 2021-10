Uw favoriete seizoen, waarin u thuisblijven niet hoeft te verantwoorden, laat toch nog even op zich wachten. Want u moet tegen alle verwachtingen in toch nog een weekje doen alsof het leven u toelacht. Vanaf woensdagmiddag zien we de laatste jurkjes van het jaar. "Het wordt 14 tot maximaal 16 graden en de wind neemt in kracht af. De dagen daarna bepaalt een hogedrukgebied ten noordoosten van ons land het weer. Met een oost- tot zuidoostelijke stroming wordt vrij droge lucht aangevoerd. De neerslagkansen zijn klein en de zon is vaak te zien. Overdag wordt het waarschijnlijk 17 tot 19, mogelijk zelfs 20 graden." Nog even volhouden makkers, en dan mag de zwartepietendiscussie weer.