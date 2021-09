Ooit één keer een love game gemept over de Staat van het Tennis - gesprek van de dag in de clubhuizen natuurlijk, want hoe is het toch mogelijk dat een ontwikkeld sportland als Nederland zó weinig aanschouwbekijkenswaardige ballenrammers aflevert, dan gaat er dus iets faliekant mis in training, opleiding, visie en bestuur - en meteen is Botic van de Zandschildpad een sensatie op de US Open. De rest van het Nederlandse tennis is lauwwarm pannenkoekenbeslag, uitgesmeerd op een baantje gravel, het kleeft een beetje maar is niet in staat een fatsoenlijke return binnen de lijntjes te kleuren. En nu is duidelijk waarom. Nederlandse tennissers zitten vuistdik met het racket + 2 ballen in het holletje van de gokmaffia. 'Enkele Nederlanders' in het internationale balletjemep verkopen hun wedstrijden. "In de podcast vertelt de tennisser dat zijn dubbelpartner een tweede telefoon had, waarmee hij regelmatig berichten stuurde naar een onbekend persoon, met de mededeling dat hij een bepaalde wedstrijd of set zou gaan verliezen. In ruil daarvoor kreeg hij een paar duizend euro, vertelt de tennisser." Volgens de 'jonge Nederlandse proftennisser' zijn zeker vier Nederlanders druk met het verkopen van hun wedstrijdjes. Kudos wel voor de goksjienees om de Nederlanders uit te kiezen, dat valt in ieder geval niet op. Onze beste tennisser van het laatste decennium is immers Robin Faalhaase en zijn beste prestatie op een Grand Slam is... de derde ronde. Als wij een beetje ons best zouden doen, en met een beetje mazzel met de loting, stonden we ook in de derde ronde. Dan was Federer de tegenstander en die hadden we dan (waarschijnlijk) ook niet gewonnen, maar toch, mooi wel de derde ronde!