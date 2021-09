Het begon zoals het altijd gaat met Wilders die - ondanks stomme truukjes van Klaver om dat te voorkomen - mocht aftrappen om de toon te zetten. Vlammen als vanouds natuurlijk, met relatief weinig interrupties omdat er minder gehapt werd dan anders. Kwam dat misschien omdat Geert best hard wist te drukken op een paar open zenuwen van migratie (de grens bereikt), woningmarkt (helemaal vastgelopen), klimaatbeleid (waanzin), woke ideologie in het onderwijs (terwijl het analfabetisme stijgt) en natuurlijk de niets minder dan achterlijke staat van de formatie? Ja we zijn bevooroordeeld, maar de tweede spreker was Sophie Hermans en die winkeldochter van de BV Rutte is een stotterend schertsfiguur die maar 1 ding verbeeldt: de absolute leeggevreten staat van de vvd. Retorische boulimia in een bordeauxrode jurk. We missen Klaas Dijkhoff, die heeft tenminste een lekkere lullepot in zich. Sophietje drinkt slechts haar eigen onmacht door een rietje: met een zuinig mondje hard zuigen.

ENFIN. Er komt nog zo veel moois aan want er moeten nog ZE-VEN-TIEN sprekers. De eerstvolgende is Rob Jetten, die niet de fractieleider van D66 is maar Sigrid Kaag durfde niet of kon niet of wilde niet of moest naar de dokter omdat ze niet meer weet welke functie, positie of ambt ze eigenlijk bekleedt. Dus reken maar dat Wilders nog even lekker wraak komt nemen voor de interrupties die de multifunctionele partijgadget van Dédain66 deed tijdens zijn spreektijd. 15u40 gaan ze weer verder en we zijn er nog steeds bij. Bijgestelde verwachtingen: Baudet mag in dit tempo pas rond laatsterondetijd (en dan is ie weer dronken, hopen we), Omtzigt is pas na middernacht aan de beurt. LIVE, na de leesverder, door met de deplorabele staat van de Toxic Staat: