Het kabinet is al dit hele jaar demissionair en blijft maar lijken opgraven om te kunnen doorbesturen. Er zijn te weinig huizen en te veel migranten. Gymnasiumlinks vindt het klimaat belangrijker dan koopkracht, Consultantsrechts zit in de zak van het grootbedrijf, Sigrid Kaag is een heks die helaas iedere brandstapel doorstaat en Mark Rutte is zijn teflon kwijt maar er is nog steeds niemand in staat om de dolk voor zijn politieke doodsteek te hanteren. En vanaf zaterdag leven we ook nog eens in een discriminatoire apartheidsstaat waarin barmannen, museumsuppoosten en kaartjesknippers in de bioscoop je reinheidspas moeten opeisen om je gehoorzaamheid te scannen.

Wim-Lex sprak de troonrede dinsdag zo beroerd uit dat het leek alsof hij hem pas vijf minuten voor zijn leesbeurt toegestuurd had gekregen (hij had om een paar uur uitstel moeten vragen om de stukken te bestuderen, maar goed, die arme man mag helemaal niet voor zichzelf denken) en daarmee is alles wel gezegd over Nederland na een decennium Rutte Doctrine. Enfin, tijd om in te tunen op die grauwbetonnen, daglichtloze mortuariumkamer met die stukken stront aan de muur.

Wie optimistisch wil blijven kan zich altijd nog voorhouden dat Willy tenminste geen zwartgelakte pagina's had gekregen. Wie pessimistisch is, houdt het hart vast voor klimaatretoriek van Klaver, postkoloniaal kattengejank van Sylvana, de globaliseringsbingo van Volt of het algemene feit dat er ne-gen-tien fracties zijn. Wie voorbij de werkelijkheid in het gat van de waanzin is gedoken, zijn er de complotmarmotten. En wie de realiteit wil horen, kan meestal goed bij Wilders terecht, al kun je ook best aardig op JA21, de SP of Omtzigt leunen. Als je maar onthoudt dat het niet uitmaakt wat je vertrekpunt is: het eindpunt is dat er helemaal niks verandert, maar dat je daar wel voor mag betalen.

Grote flessen wijn en eten paraat? Meneer Wilders mag beginnen en zal de piketpalen de grond in heien. Al wat daarna komt, is voor de liefhebbers, de ausdauers en de masochisten. Rond het avondeten is de clownsact van Baudet het intermezzo, laat op de avond draagt Pieter Omtzigt het slotwoord voor. Hier de lijst (pdf) We houden u tussentijds op de hoogte en lichten uiteraard de opvallendste ongein er apart tussenuit. Livestream en twitterbarrage na de breek.

UPDATE: Meteen ruzie bij opening Algemene Beschouwingen.

UPDATE: Geert Wilders sloopte weer iedereen.

UPDATE: Sigrid Kaag alsnog naar de Kamer gekomen.

UPDATE: Omtzigt over de woningmarkt: 'Dit land is knalhard vastgelopen'

UPDATE: Ook traditie. Irritatie over mobieltjes in Vak K.

