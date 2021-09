We hebben eigenlijk helemaal geen zin het uit te leggen, maar we doen het toch. Nicki Minaj (22M volgens op Twitter, 157M (!) op Insta), de beste vrouwelijke rapper en mooiste vrouw ter wereld, dropte gister de onderstaande tweet en sindsdien is ze van Team Joe overgestapt naar Team Tucker. De tweet gaat buiten Nicki's weten om natuurlijk gewoon om een makker die een SOA opliep, waarna z'n aanstaande huwelijk van de agenda gehaald werd. Maar het gaat even om de nasleep, hier opgetekend door professioneel journalist Paul Joseph Watson.

Ze kreeg het van alle systeemfiguranten te verduren, is op het Witte Huis uitgenodigd voor omscholing, de overheid van Trinidad laste een persco in om de casus te ontkennen, dr. Fauci weerlegde het verband op CNN, Boris Johnson werd om een reactie gevraagd én Nicki mag haar Twitter-account voorlopig niet meer gebruiken.

Volgens haters omdat ze fake news over vaccins verspreidt. Volgens muziekliefhebbers wegens de rode draad door haar gehele tweet-spree; namelijk dat je het vaccin alleen moet nemen als je je daar zelf bij goed voelt en het niet moet doen omdat je die richting in gepest/ge-groepsdrukt wordt. Ze zegt zelf trouwens dat ze het vaccin waarschijnlijk wel gewoon neemt als ze weer op tour wil, maar dat sneeuwde nogal onder.

Nasleep: "You can't speak, for the fear of the mob attacking you"

Nicki's Twitter tijdelijk gesloten

Reactie op nasleep aanprijzen Tucker Carlson's video over haarzelf

Waar muziekliefhebbers Nicki van kennen