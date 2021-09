Het ziet er in ieder geval wel elkaar jaar weer mooier uit en dat is ook wat waard. Maar bovenstaande trailer roept toch een interessante vraag op. Een WO2-setting met Tupac als soundtrack, speelse lichtzinnigheid en een aantal historisch onwaarschijnlijke personages (maar wel minder drammerig als die Battlefield-ramp drie jaar geleden). Wat vindt de vakjury van deze bewerking van het lot van HEN DIE STIERVEN VOOR ONZE VRIJHEID zolang die op voorraad was? De makers lichten het na de breek zelf toe en we geven ze grotendeels gelijk. De vorige Call of Duty tijdens W02 was veel serieuzer, maar tegelijk ook op het kitscherige af plechtig. En het is niet alsof we niet vaak genoeg institutioneel plechtig genoeg zijn als het gaat om de Zwarte Bladzijden. Mogen we er misschien ook gewoon een keer van GENIETEN ja?

We hadden wel even vraagtekens bij waarom er wel Japanse en geen Duitse personages speelbaar zijn terwijl het Japanse Keizerrijk natuurlijk minstens zo fascistisch was als het Derde Rijk. Tot dat we de video op 0:16 stilzetten en aan de hand van het petje concludeerden dat het Japanse personages hier een officier van het Japanse Keizerrijk - met een ietwat Brits aandoend gezicht - aan z'n zwaard rijgt. Je speelt dus waarschijnlijk als Japanner die Goed was in de oorlog. Want daar had je er ongetwijfeld ook een stuk of vijf van (geintje veel meer)!

Na de breek natuurlijk ook de single player trailer, play-through van de eerste missie in Stalingrad en uiteraard daadwerkelijke gameplay door de influencers met vroege toegang. Ziet er allemaal mooi en vloeiend uit hoor, maar het geluid van de wapens stoort ons een beetje. Heeft te weinig snap en klinkt alsof je onderwater luistert.

Een goede Jap prikt een slechte

Staalhelmen kopstoten, zo doen we dat hier

Een toelichting door de ontwikkelaars

De single player trailer

Single player play-through: Stalingrad!

De community speelt. Meningen zijn verdeeld!