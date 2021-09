Kortsluiting! Vervoerder Keolis heeft in het oost'n ongeveer 250 elektrische bussen in gebruik. Afgelopen januari was er al het bericht: "Elektrische bussen van Keolis vielen al 300 keer uit." En nu wordt het ook nog eens bloedjelink, want wéér is zo'n elektroruft gestrand en wel op de snelweg. Een elektrobus schakelt door storing in een noodmodus en kan dan niet harder dan 30 km/h, wat niet ongevaarlijk is op de snelweg. "De busstoring zorgt ook voor ongerustheid onder Keolis-medewerkers. Een anonieme bron binnen het bedrijf meldt dat mensen zich zorgen maken over de veiligheid van het personeel en de reizigers. (...) Meerdere medewerkers binnen Keolis maken zich zorgen over de toekomst van de bussen. 'Dit zijn geen opstartproblemen meer', vinden zij." Keolis zélf vindt de situatie natuurlijk wel 'veilig genoeg'. En dat is goed om te weten, als een vrachtwagen zich een keer in de achterkant van zo'n stilgevallen bus boort, en vijftig man horizontaal door het interieur vliegt. Hadden we maar een andere brandstof om zo'n bus aan te drijven. Diesel, of zo.