Een brandbomaanslag plegen op de houten keet van een scoutinggroep, ben je dan een ontzettende lul of ben je dan geen ontzettende lul? Scoutingkeet in kwestie staat in de bossen van Soestdijk en des nachts is daar helemaal niemand en natuurlijk ook geen beveiliging want wie wil voorgoed het plezier vergallen van wat onschuldige padvinders? Nou, extreemlinkse '''communisten''' dus. Want die houten keet deed ooit, heel lang geleden, dienst als kleuterschool voor Willem Alexander en dat stukje bos behoorde ooit toe aan de Oranjes. Daarom moet anno 2021 de fik er in want 'proletariaat tegen de bourgeoisie', 'gelijke onderwijskansen voor iedereen' en natuurlijk 'VLUCHTELINGEN WELKOM', ofziets. Braak. Sneue werkschuwe paupers, zet jezelf op transport naar de goelag.

Wat heeft je revolutionaire sociopatenpyromanie nu precies bereikt? Het definitieve einde aan de weekendbesteding van wat kinderen uit de omgeving, notabene een normen- en waarden vormende weekendbesteding in een collectief met uniformen en een commune gerund door sociaal betrokken vrijwilligers. Tsjongejonge, de maatschappij is gelijk een heel stuk eerlijker geworden nu die keet in de as is gelegd, is het niet? Zullen we afspreken dat de volgende proletarische koekwauzenpoging tot aanslag gewoon plaatsvindt op een plek waar zwaarbewapende Marechaussee met hollowpointmunitie gevulde automatische wapens patrouilleert en het te vernietigen vastgoed ook echt kapitaal representeert en niet uitsluitend de volstrekt onschuldige zaterdaghobby van kindertjes uit lokale arbeidersgezinnen? Kansloos kraaktuig. Proletarisch nucleair afval. Duivelskinderen van Pol Pot. Stalins erfgenamen. Maoistische einzatsgruppen. Faal!

Instant update: Draag bij aan de kapitalistische contrarevolutie en doneer gul aan de door linkse terreur getroffen padvinders!