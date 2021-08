Zulke lui hebben niet eens in de gaten in welke weelde ze leven. Ze doen alsof ze offers brengen maar intussen staan ze ver buiten de werkelijkheid.

Dat dolfijnen in de zee thuishoren is ook niet helemaal waar. Dolfijnen waren ooit landdieren en bij gebrek aan voedsel werden ze amfibie en uiteindelijk een zeedier. Of die beesten beter of slechter af zouden zijn in de zee is uitgebreid onderzocht en het blijkt dat ze het in aquaria zoals Dolfinarium prima hebben. Maar nee, het is geen natuurlijke habitat. Dat is het voor honden, katten en konijntjes ook niet en daar hebben we vele miljoenen van in Nederland rondlopen. Als Superlul zich ergens druk om wil maken, dan zou dát het moeten zijn. Maar dat is te ingewikkeld voor zijn vega-brein (dat duidelijk enkele essentiële voedingsstoffen ontbeert) dus klimt hij over het hek bij Dolfinarium. Het zou me niks verbazen als hij de volgende poging bekoopt met een harpoen in zijn veel te dunne lijfje.