De auteur Graham Greene (oa: the third man & the quiet American) schreef er al over toen hij zijn laatste dagen sleet in Antibes in de jaren '80 van de vorige eeuw. In de zomer de hens er in en in het najaar zag je de eerste bouwkranen. Dat vlammend artikel (pun intended) toen werd hem niet in dank afgenomen door de lokale maffia en aanverwante politici. Ik denk dat er weinig veranderd is daar.