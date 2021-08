Bovenstaand wat 'ironisch'-infantiele DNC-systeemtyfus als vaccinatiemotivatie

Want het volk heeft gesproken. Uit een EenVandaag-enquête onder 27.536 gewone Nederlanders die lid zijn van hun Opiniepanel blijkt dat 86% (!) van de niet-kwetsbaren voorstander is van een derde injectie. "Van de mensen die nu (deels) zijn gevaccineerd of dat nog willen worden, zou 86 procent zelf graag zo'n derde 'boosterprik' willen. Dat hoeft van de meesten niet meteen: slechts een kwart wil die zo snel mogelijk. De meesten willen de optie houden voor het moment dat hun bescherming daadwerkelijk afneemt, zoals de fabrikanten verwachten (...)." 64% is voor een derde prik voor kwetsbare doelgroepen.

Niet hélemaal eerlijk om de bevindingen als zodanig over te nemen, want de gerichte vraagstelling van het 'onderzoek' leunt eigenlijk op dit dilemma. "Zolang er schaarste is aan vaccins de kwetsbaren een extra prik geven of deze geven aan landen waar nog weinig mensen zijn ingeënt?" Uitkomst: "Een derde (35 procent) is voorstander van het eerste; 47 procent wil het tweede." Kortom, het liefst vaccineren we onszelf helemaal naar de mavo, maar alleen als Afrika het ook doet.

Maar eerlijk, gaat het nou eigenlijk nog wel om het 'virus', of willen we gewoon vanaf 20 september netjes onze QR-code aan de deur van elke gelegenheid met 75+ mensen kunnen laten zien, zodat we onze rol als economische eenheden in de consumptieketen gewoon weer braaf en onverstoord kunnen vervullen.

Ter overweging!