En wat gaat u doen op uw laatste dag? Eindelijk de liefde verklaren aan die fijne buurvrouw? Zuipen totdat u erbij neervalt? Nog één keer los op het beste van uw fapcollectie? Drugs en prostituees tot uw laatste euro op is? De schoonmoeder eindelijk eens de waarheid vertellen? Volgas op de linkerbaan langs die flitser knallen? Maakt niet uit, want we gaan er vandaag allemaal aan. Nou ja, als u compleetidioot Micha Kat op zijn leeggezogen duim gelooft. De man die zelfs dé dorpsgek zou zijn in een dorp vol gestichten. De hogepriester van de complotkerk voorspelde op 2 augustus al dat vandaag 5G wordt geactiveerd en dan leggen alle gevaccineerden het loodje want magnetron of zoiets. Massagraven zijn al besteld, want die kunt u blijkbaar bij Amazon kopen. Dus gevaccineerden geniet van uw laatste dag en stekte aan die ongevaccineerden, want jullie blijven met de rotzooi zitten. Die body bags vullen zichzelf niet. Mocht dit einde van de wereld plots toch niet doorgaan (geen complotten plaatsen die we kunnen controleren Kat, wat een beginnersfout), dan is dat ongetwijfeld de schuld van Demmink, de Cabal, een pizzarestaurant in Washington DC of één van de andere doodvermoeide stokpaardjes die in dit verhalenverzinhoekje van het wappieclubhuis blijven terugkomen, maar dat is een zorg voor de mensen die morgen halen.