Eigenlijk is het best handig, de tweedeling die corona in de maatschappij veroorzaakt. Je kunt de mensen, en dus ook reaguurders, gemakkelijker in een hokje plaatsen. Wat ook opvalt in de discussie is dat het ene kamp zich vooral bedient van argumenten en ratio en het andere kamp simpelweg herhaalt wat alleskunner Hugo in zijn talloze persconferenties heeft geroepen. Je zou bijna denken, een ongelijke strijd: zij die bij het vaccineren met opgestroopte mouw helemaal vooraan stonden waren bij het uitdelen van de hersenen in geen velden of wegen te bekennen.