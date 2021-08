It's called fashion sweetie look it up *

Nou, wij vinden het mooi. Als New Yorks kledingmerk met 784 volgers op Twitter (en okay, 119K op Insta) de wenkbrauwen dusdanig doen rijzen dat het zelfs in Nederland een topic oplevert. Dan zitten de juiste lui aan de knoppen bij PR. Want heus waar, we moesten een paar keer kijken en googelen om te zien wat de insteek nou echt is. Je zou het bijna kunst kunnen noemen. Ondertussen is vaccinatie in New York inderdaad verplicht voor ambtenaren en zorgpersoneel en 'vraagt' (in plaats van het expliciet te eisen) omstreden gouverneur Cuomo private bedrijven en stadions enkel nog gevaccineerden toe te laten. Kortom, Vax Card Clothing zou zomaar eens een geuzenuniform kunnen worden, dus hier een link naar de webshop.

"Increase your social credit score by 19% with this classic fit (...)"

Uitstekende marketing