Maar waarom zat die Libiër eigenlijk in Nederland?

A) Vakantie

B) Ontvluchten verharding samenleving Libië

C) Miele krijgen

D) Penvriendin opzoeken

E) In Nederland wordt hij alleen gemarteld met kudtartikelen in de Volkskrant

F) Tegenvallende politieke situatie Libië

G) Meer kansen apotheek beginnen

H) Werken in vrachtwagenfabriek (zie foto)

I) Vaccinatie (#ikprikwel) scoren

J) Burgemeester worden van een mooi dorp in Forumland

K) Iets doen samen met Edwin M.

L) Hij wil er een lockerby (op station Zandvoort)

M) Romantisch vrijen met J. Sargentini

N) Libië is een kudtland

O) Verschil belastingklimaat Libië en NL

P) In Nederland rijden regenboogbussen

Q) Gevlucht voor de Moeghabarat

R) Nederlandse agenten zijn altijd zo aardig

S) Nederland haalt meer medailles op Olympische Spelen

T) Taal leren

U) Lekker dicht bij Luxemburg

V) Chaos, wetteloosheid en conflict in Libië is stom

W) Bier in Nederland is heerlijk

X) Hagelslag

Y) Goed wegdek om agenten aan te rijden

Z) Anders, namelijk...