Zorgmedewerkster zero!

Hey wat lezen we nu weer in de courant. "Het Outbreak Management Team maakt zich zorgen over de mogelijke verspreiding van het coronavirus door gevaccineerde zorgmedewerkers. Toch mag gevaccineerd personeel in ziekenhuizen mét klachten blijven doorwerken. (...) De meeste ‘doorbraakinfecties’ onder zorgmedewerkers gaan gepaard met milde of zelfs geen symptomen, maar soms is er wel sprake van hardnekkige klachten, zoals een verstopte neus of luchtwegklachten." De afgelopen drie weken testten er 7051 zorgmedewerkers positief, in de drie weken daarvoor waren dat er 724. Nou, we mogen toch hopen dat Jennifer Loopneus* zich gewoon ziek meldt als ze positief test en symptomen heeft? Of is de werkdruk in de zorg op sommige plaatsen dusdanig hoog dat ziekmelding informeel bestraft wordt?

En dan ook dit weer in ander nieuws. Nederlanders die gevaccineerd zijn maar positief testen behouden hun groene vinkje in de CoronaCheck-app. "Het Outbreak Management Team is volgens hem op de hoogte van dit gat in het systeem en heeft het probleem aangekaart. ‘De komende weken wordt breed gekeken hoe het systeem van toegangstesten kan worden verbeterd. Daar wordt dit verhaal bij betrokken.’" Mooie boel.

ALS HET ZO DOOR GAAT (geintje) hier binnenkort dus Australische toestanden. Waar in Sydney 300 militairen zijn ingezet om de politie te ondersteunen bij het bekrachtigen van de lockdown. Kan allemaal maar in de strafkolonie. Video onderstaand.