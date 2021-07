:

Niet helemaal. Echt zegt iets over hoe bekakt de borrel wel niet was, niet of de borrel zelf wel echt was. Het gaat sowieso fout met de tijden, het wás een borrel en ze zeggen nog stééds geen proost. Het hele verhaal is hypothetisch maar om het kloppend te krijgen kan hij beter de komma weglaten en de hele handel in tegenwoordige tijd zetten.

"Als dit een echt bekakte borrel is zegt men wel geen "proost" of zoiets. Maar eigenlijk is het allemaal teveel eer voor het verhaal, het boeit echt helemaal niemand iets wat dispuutlullo's te melden hebben aangaande drankconsumptieprocedures, dat maken we dan wel fijn even zelf uit. Preauscht!