Dolly Parton kennen we natuurlijk als zangeres en als national treasure van een andere natie, maar vroegah bewoonde ze met haar riante borstomvang ook menig natte droom van opgroeiende pubers. Het leverde haar in 1978 een de cover van de Playboy op, al ging ze niet helemaal uit de kleren. Nu had ze zich voorgenomen om op haar 75ste deze fotoshoot te herhalen, maar helaas stierf papieren media sneller dan de diva verwachtte en ging dat plan niet door. Blijkbaar tot grote teleurstelling van haar man, want voor zijn 79ste verjaardag voegde ze alsnog de daad bij het woord en dook ze alsnog in haar Bunny-pakje. "It takes an awful lot of money to look this cheap", zei ze eerder, dus het zal u niet verbazen dat één en andere kunstmatig strak wordt gehouden. Dus zeg het maar: halen we deze moderne interpretatie van lang vervlogen tijden door de shredder of plakken we hem boven het bed? De volledige video na de break en het woord is aan de vakjury.