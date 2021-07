Samir Azzouz (1986) mag qua uiterlijk dan een kruising zijn tussen Ali B. en de schele neef van Brainpower, in werkelijkheid is het een kruising tussen Abu Bakr al-Baghdadi en een plak slappe kaas. Draaideurjihadist Samir zit al meer dan vijftien jaar gevangen in de degradatiezone van de feestcommissie van Islamitische Staat. Eigenlijk is Samir Azzouz een soort paarsgebroekte tussenmanager die weleens een gratificatie of een schaaltje hoger zou verdienen, maar ja, 'eigenlijk' koopt je geen slaven in het kalifaat. Bovendien is hij nogal ongezellig bij de koffieautomaat. Enfin, enorme donderstraal Samir Azzouz had dit keer geld ingezameld voor stichting Pinguïns in Nood, zeg maar humanitaire hulp voor jihadwijffies in de hel. Bleek toch een stuk minder filantropisch te zijn dan Samir Azzouz deed voorkomen, want in de praktijk werden die jhadgeiten uit de gevangenkampen gesmokkeld, precies naar wens van de 'top' van IS. En zo mocht Samir weer eens voor de rechter komen; het deradicaliseringstraject bleek gek genoeg niet te helpen. Volgens justitie is Samir 'lid van Islamitische Staat'. Samir Azzouz, het lid van de Islamitische Staat. Het houdt bijvoorbeeld in dat je een onzichtbaar pasje voor de bibliotheek van het leven krijgt en dan mag je precies 1 boek lezen. Weet u trouwens waar u óók een lidmaatschapspas van kunt krijgen?

PS. Samir Azzouz, lid van Islamitische Staat, komt VRIJ!