Aha. Bedankt voor je toelichting. Maar ik denk dat je vergelijking met de Oeigoeren dan mank gaat. Ik pleit ervoor om fundamentalistische radikalinski's als Samir en Bilal te denaturaliseren en het land uit te zetten. Dat eea op dit moment wettelijk niet mogelijk is, weet ik ook wel, en daarom zou de wetgeving m.i. veranderd moeten worden om dat wel mogelijk te maken. Maar nergens pleit ik ervoor om alle moslims in Nederland te behandelen zoals Samir en Bilal; dan pas zou je vergelijking met de Oeigoeren hout snijden.

"Wat ik bedoel te zeggen is dat u collectieve maatregelen voorstaat.

In de NLse rechtspraak geldt dat een individu aansprakelijk is voor de misdaden die hij/zij begaat, niet de groep waartoe die persoon behoort."

Nu hebben we het over die ISers. Daar sta ik inderdaad collectieve maatregelen voor. En de 'misdaad' die ze m.i. collectief begaan hebben, is tegen het uitdrukkelijke verbod van de overheid in tóch afreizen naar Syrië, om zich daar aan te sluiten bij IS. 'Individuele misdaden' zoals onthoofdingen, slaven houden, zijn inderdaad heel lastig of niet te 'bewijzen': de slachtoffers zijn veelal dood, het is lastig ter plaatse onderzoek te verrichten, en de ISers zelf beweren allemaal, zonder uitzondering, dat ze schoonmaker, ziekenverzorger, banketbakker, of kok waren - de heren - of alleen maar thuis zaten, een potje kookten voor manlief, en voor de kinderen zorgden - de dames. Als ze dus hier in Nederland voor de rechter verschijnen, is het enige wat ze ten laste kan worden gelegd: lidmaatschap van een terroristische organisatie, en ik meen dat de max straf daarvoor 6 jaar is (waartoe geen één van de teruggekeerde dames tot nog toe is veroordeeld; ik dacht dat er alleen een paar heren, die nog in Syrië zitten, bij verstek tot 6 jaar zijn veroordeeld).

Waar ik dan feitelijk voor pleit is om die max straf van 6 jaar te verhogen, of om te zetten zo je wilt, tot intrekking van het Nederlanderschap, zodat we die lui nooit meer hier krijgen, en als ze toch illegaal hier weten te geraken, dat ze geen enkele aanspraak kunnen maken op voorzieningen etc, maar meteen kunnen worden vastgezet tot het moment van uitzetting.