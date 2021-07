Denk dat we obv coronastatistieken van de overheid rustig kunnen stellen dat corona nergens meer over gaat. Ook al zou je corrigeren voor seizoensinvloeden.

Maar... straks in het najaar. Tuurlijk. Met een normaal aantal griepdoden van rond de 7.000 zijn zelfs de jaren 20/21 niet bijzonder.



Werkelijk, al zou de 'daling' gevolg zijn van de vaccinaties, dan nog. Bovendien, mensen die normaliter een griepvaccin kregen, kregen nu een coronavaccin. De griep is weg en wat is er alles bij elkaar gebeurd?

Juist, niks bijzonders. Per dag sterven er een 450 Nederlanders, wat ook wel logisch is, want mensen hebben niet het eeuwige leven.

Verdisconteer je de vergrijzing in de cijfers, dan lijkt dat hele coronaverhaal niet meer dan een malle hoax, zeer geschikt voor mensen die eens wat willen meemaken in hun armzalige leventje. Ik zeg het wat cru, en dat is ook de bedoeling.

Besides, we wonen in NL (de meesten dan) en daar is in feite helemaal niets aan de hand of aan de hand geweest. Goed, ff checken of angstporno aanslaat - dat deed het. Plus, de kranten en het nieuws wilden graag weer relevant worden met hun ongefundeerde onzin en elke N=1 publiceren.

Ging het hier in feite wel prima, nou, dan gaan we toch kijken in Manaus of Ulanbator. Dat soort shit, schei toch uit.