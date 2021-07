Kleine reflectie op deze week, De Vries en Geen Stijl. Goddomme nog aan toe wat ben ik kwaad geweest op de hypocriete klotekranten en mediahuizen. Maar wat was ik blij met de eensgezindheid in de panelen hier. Niet dat iedereen het er mee eens was, nee, dat bedoel ik niet. Maar dat er hier over gediscussieerd kon worden. Dat mensen het respectvol en minder respectvol konden en mochten uiten. Wel of geen beeld. Big tech en de Belgische media, de Nederlandse omroepen en een groot deel van de opiniemakers waren het direct met elkaar eens: weg met die beelden van De Vries. Tegenwoordig lijkt het dan alsof ZIJ mogen beslissen wat goed is voor mij. Terwijl ik, en jullie, dat zelf uit maak. De achteloosheid waarmee men elkaar napraat, het is gewoon eng.

Ondertussen zag ik hier in de verschillende topics nieuwe namen, nieuwe kroontjes, oudgedienden en nieuwe donaties. Dit was prachtig. Het is wellicht een druppel op een gloeiende plaat, maar het gaf me weer even het gevoel dat er toekomst zit in een weblog dat een middelvinger durft te geven. In de uren en dagen erna zag je journalisten terugkrabbelen, hun mening bijstellen en zich toch afvragen of de dictatuur niet te ver aan het gaan is. Of ze nog wel journalist genoeg waren.

Momenteel zie ik best wat nieuwe namen voorbij komen. Ik zie ook dat Nijmans Twitter een paar honderd nieuwe volgers heeft sinds zijn verplichte pauze. Het is niet veel, maar het is tenminste iets. Mijn whisky smaakt er beter door.