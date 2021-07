OnGeMaKkElIJkE zAkEn!!!!1! Aan elk medicijn, of zelfs maar medische behandeling kleeft een ongemakkelijk risico (en ja, van elk medijn wordt de farmaceutische industrie steenrijk) maar ondanks die ongemakkelijke risico's is het wel iets wat werkt. Er zit niets anders op dan te kiezen: of vaccineren, of Covid19. En zoals het er nu voorstaat zijn de risico's op ziekte, blijvende schade en overlijden bij Covid19 vele malen groter dan bij vaccineren. En dat terwijl er steeds weer een variant bijkomt terwijl steeds meer mensen immuun raken waardoor op zeker moment de kans Covid te krijgen voor ongevaccineerden 100% is. Dus ja, ongemak en risico, maar dat ongemak en risico is bij Covid toch echt groter. Er is gewoon geen andere keuze en ook geen ander medicijn (nee Ivermectine en HCQ en vitamine D zijn geen werkende medicijnen). Daarom is de term antivaxx VOLKOMEN terecht voor iedereen die niet wil vaccineren uit angst voor wat er in het vaccin zit. Want wat er in Covid19 zit is per definitie schadelijker. Overigens zijn er ook mensen die niet willen vaccineren omdat ze allergisch zijn voor een van de bestanddelen, omdat ze niet willen meewerken aan het vaccinatiediscriminatiesysteem van de overheid, omdat het niet mag van hun God, omdat ze panisch zijn voor naalden of omdat ze altijd alle medicatie weigeren. Dat zijn geen antivaxxers maar vaccinatieweigeraars. Het verschil tussen de antivaxxer en de vaccinatirweigeraar is de totaal achterlijke complothysterie die er wel of niet mee samengaat.