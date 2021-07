Je hoort wel eens zeggen dat er in Nederland geen echte problemen meer bestaan en als je leest waar de boze ouders van de Comeniusschool in Den Helder nou weer boos om zijn dan ga je dat nog geloven ook. "Een leerling uit groep acht moest Jaap van Dissel van het RIVM spelen. Hij studeerde thuis een liedje in. Dat was pure propaganda voor alle coronamaatregelen. Toen dat uitlekte, raakten veel ouders daar verbolgen over. Uit boosheid heeft een deel van hen een gesprek aangevraagd met de schoolleiding." Verschrikkelijk. Pú-re pro-pa-gan-da in een schoolmusical. Wij zijn even een onschuldig wobverzoekje aan het doen over de communicatie tussen het RIVM, de Comeniusschool, D66, Hugo de Jonge en de VPRO. De musical uit groep 8 is een kinderfeest ja!

DE ABSOLUTE HORROR

Allemaal musicalfans!