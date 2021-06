Ons land blijkt in niet in staat met dit soort gevallen om te gaan. Dit soort mensen zijn niet geëquipeerd om te leven in onze samenleving op een wijze die ook maar op enige manier bijdraagt aan het grotere geheel. Dit soort mensen blijven, zolang ze binnen onze landsgrenzen verblijven, een nimmer af latend risico voor alles en iedereen die kwetsbaar is. En kwetsbaar moeten we hier even heel ruim nemen. Dit gaat niet alleen om vrouwen en kinderen. Ook een grote sterke vent heeft niet terug van een koksmes in de nek, blind van achteren op een terras uit het niets. Het is stuitend om te zien hoe een heel "apparaat" kan bestaan dat probeert deze mensen "beter" te maken, en te helpen integreren. Terwijl elke dorpsgek je kan vertellen dat uit dit soort individuen echt niks dan ellende gaat voortvloeien. Kan zich niet verstaanbaar maken. Geestelijk en moreel gehandicapt. ( ik druk me zacht uit) Niet van plan op wat voor manier dan ook te conformeren aan normen en waarden die hier de regel zijn. Ondertussen in korte tijd een hele waslijst aan serieuze vergrijpen opbouwend. Het is een kwestie van tijd voordat deze man in een tram staat met een vuurwapen. Of op een andere manier bloed aan de vingers heeft kleven. Ik zou eigenlijk graag zien dat alle betrokkenen, uit de "zielige mensen industrie", die hebben gefaald deze man het land uit te bonjouren. Dat die mensen vervolgd kunnen worden voor bijvoorbeeld dood door schuld. Of medeplichtigheid aan terrorisme. Het moet maar eens ophouden met dit soort pappen en nathouden. Deze meneer moet zo snel mogelijk een enkeltje syrië krijgen. Retour afzender. Deze vreselijke vent voegt niks toe, kost klauwen met geld en is een gevaar voor alles en iedereen. Opzouten!