Ik woon zo scheef als de neten, maar is dat mijn schuld? 18 jaar geleden deze woning betrokken, daar kon je alleen in gaan wonen als je meer dan een bepaald inkomen per jaar had. In die 18 jaar flink wat passen qua salaris gemaakt en kreeg toen ook al snel elk jaar de maximale huurverhoging voor mijn kiezen want ik was scheefwoner geworden. Mag nu ca € 800 per maand aftikken voor een woning die toen ik hem betrok rond de € 600 aan huur kostte.

Het rottige is alleen dat ik met mijn salaris alleen (vrouw werkt niet) dus een maximale hypotheek krijg waarvan de afbetaling veel minder is dan wat ik nu maandelijks aan huur betaal en waar ik echt niets voor kan kopen. Kopen kan ik dus op mijn buik schrijven en ik verdom het om naar een woning in de vrije sector te verhuizen want dan tik je zo € 1200 per maand huur af. Heb een paar jaar geleden nog wel geprobeerd het appartement van de woningbouwvereniging te kopen, maar ze verkochten het helaas niet. Al zo mijn kinderen de deur uit zijn blijf ik lekker zitten, kan ik mooi een van hun kamers veranderen in een mancave.