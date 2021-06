Jammer, tieners en pubers van Nederland. Het is gedaan met het stilletjes de camera uitzetten en een bandje met je eigen "U-huh. Hmm. Ja. U-huh. Tuurlijk meester" naast je laptop leggen terwijl je lekker in de tuin ligt te bakken of op de andere lijn met je makkers (hen/haan) aan het beppen bent. Gewoon weer de haartjes kammen, je beste merkshirtje aan, een schuurspons clearasil over de grindtegel trekken en met de Kipling (bestaan die nog?) op de rug en in ganzenpas over de grijze weiden van het schoolplein naar de FSC-houten strafkolonie die SCHOOL heet. Of LYCEUM, als je pech hebt. Vorige week was het nog proefdraaien, per vandaag moeten alle middelbare scholen verplicht open. Daar zullen een heleboel mensen een mening over hebben. Huiswerkopdracht annex zelftest: zullen we eerst afwachten wat er gebeurt, voordat we gaan gillen dat we gek zijn? Misschien, wie weet, scheelt het een rondje ophef om niks. Sterkte met het regime van het oude normaal, scholieren!