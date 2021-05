: Muxje, als je het vergelijkt met vroeger, ben ik het met je eens. Maar dat betekend niet dat we als we nu de balans opmaken en kijken naar wat we kunnen met ons geld en technologie, kunnen zeggen: dat werkt nog prima.

Natuurlijk is kapitalisme beter als het horigen systeem uit de middeleeuwen. Maar het is niet langer goed genoeg. We hebben de technologie en het geld om het nog beter te doen. Het doel zou moeten zijn om uiteindelijk alles te automatiseren zodat de mens werkelijk vrij kan zijn en zichzelf kan ontplooien.

Iedereen heeft een stukje vrijheid geroken tijdens deze crisis. Bij mij op kantoor wilt NIEMAND meer terug naar kantoor. Ze willen bij hun gezin zijn en vrij zijn, zoals ze de afgelopen 2 jaar enigzins hebben kunnen ervaren. Can you blame them? Voor die miezerige 4 / 5 k per maand 40 uur in die betonnen kubus te zitten? No way.