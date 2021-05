"Tijdens de wandeling konden de deelnemers ervaren welke verbinding er ontstaat als je echt naar elkaar luistert en je inleeft."

Welke verbinding is dat dan? Je wandelt samen met ene Bas Zwiers door IJburg en dan ervaar je iets? Dan gaat er iets door je heen? Wat is dat dan? Een gewaarwording? Een emotie? Iets mystieks? Iets contemplatiefs? Een plotseling inzicht? Een gevoel?

Het is, zo vrees ik, het flinterdunne, oppervlakkige gevoel van het moment, van groepsgeest, van samenzijn, samen delen, samen iets doen. En een beetje Bas Zwiers zal zonder veel moeite dat diffuse gevoel een naam kunnen geven, een richting uit kunnen sturen en op kunnen blazen tot iets wezenlijks.

Wat maakt, zo vraag ik mij af, een simpele wandeling tot een dialoogwandeling? Als je tijdens het wandelen met elkaar van gedachten wisselt? Keuvelend wandelen, is dat een dialoogwandeling? Of moet er méér gebeuren dan keuvelen? Moet er iets wringen, schuren, in de weg zitten, taboe zijn, en moet het daar tijdens het wandelen dan over gaan? En werkt dat wandelen dan als een soort van schuurmiddel en glijmiddel?

En wanneer luister je echt naar elkaar, leef je je echt in? Bepaalt Bas Zwiers van Vreedzaam Amsterdam Oost, van Ale Kleuren Oost en van Emancipator dat? Omdat hij daarvoor geleerd heeft, voor dialoogwandelingen?

Dialoogwandelen, dat zouden méér mensen moeten doen.