Ah ja ik zie het nu ook, ik heb 4 februari inderdaad een mailtje van ze gehad in m'n spam:

Beste,

Via deze weg willen wij informeren over een mogelijk datalek aan onze zijde waarbij ca. 5000 klantgegevens gelekt zijn. U ontvangt deze mail omdat uw gegevens deel uitmaken van deze set.

We hebben dit lek uit voorzorg ook gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

We zijn op onderzoek uitgegaan en hebben geconstateerd dat er excessief klantdata is opgehaald door een medewerker (vermoedelijk vanuit een thuiswerksituatie).

Op basis van deze vervelende constatering hebben wij onze interne systemen strenger beveiligd waardoor dergelijke praktijken niet meer door onze medewerkers uitgevoerd kunnen worden in de toekomst.

We hebben tevens een project gedefinieerd waardoor we vanaf maart 2021 de e-mailadressen van onze klanten niet meer zonder encryptie zullen delen met onze partners. Op deze manier willen we een mogelijk datalek buiten onze eigen systemen ook voorkomen.

Zodra de nieuwe encrypted e-mail database online is gegaan, zullen we u een bericht sturen.

Met vriendelijke groet,

Constantijn Souren