Kom uit een huisartsen familie en heb dus eerste hands info. Huisartsen zijn een soort poortwachters en grotendeels psychologen. Ze zijn vooral bezig met psychosomatische klachten van patiënten af te zwakken (door ze gerust te stellen) en moeten daarnaast altijd mega scherp zijn op dat ze die paar gevallen van wel ernstige onderliggende problematiek signaleren of serieus genoeg nemen om iemand door te sturen. Tijdens de eerste golven was het bizar rustig op de praktijken, omdat al die aanstellerige hypochonders plotseling nergens last meer van hadden. Maar dat was eigenlijk omdat ze bang waren om in een wachtkamer te gaan zitten. Dat zie je ook altijd in vakanties, dan zijn mensen ineens niet ziek.

Later in het jaar is het aantal mensen met stress-gerelateerde klachten alsmaar toegenomen, maar die worden bijna linea recta naar de fysio doorgestuurd.

De artsen die ik ken worden gek van de bange patiënten door de overdreven aandacht aan zelden voorkomende bijwerkingen. En niet alleen patiënten, maar ook onder de laag opgeleide assistenten is de wappie angst enorm toegenomen, wat voor allerlei problemen zorgt. Als er niemand is om de telefoon op te nemen namelijk, moet de dokter dat zelf doen en kan hij minder consulten draaien. Er zijn inmiddels ook artsen die door die overgebleven vaccins in hun persoonlijk netwerk zeggen "hey als ik deze week over heb en je wil een prik, laat het maar weten hoor". Anyway, zo kan ik nog wel even doorgaan, maar neem het vooral niet van mij aan en check je inbox maar voor de anonieme verhalen. Meeste huisartsen zijn alleen meer van het D66 type en lezen Geenstijl niet vrees ik.